Військовослужбовець Львівського ТЦК жорстоко побив мобілізованого до летального результату

Раніше цей військовослужбовець уже був засуджений за хабар.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому зі Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), який разом із колегами жорстоко побив мобілізованого.

Постраждалий отримав травми, несумісні з життям, і помер у лікарні.

У ДБР розповіли, що мобілізованого били кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці, поки він лежав на підлозі із скутими за спиною руками і не міг дати відсіч. Сам підозрюваний завдав принаймні два удари ногою.

Після побиття чоловіка силоміць перенесли у технічне приміщення ТЦК у Львові, звідки його пізніше забрала швидка допомога.

Медики зафіксували у потерпілого численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші травми, які виявилися смертельними.

Військовослужбовцю оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Слідство продовжує встановлювати інших працівників ТЦК, причетних до інциденту, і з’ясовувати обставини загибелі мобілізованого.

Слід зауважити, що в серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав цього військового винним у хабарництві, призначивши покарання без позбавлення волі.

Окрім того, на Львівщині триває розгляд справи екскерівника районного ТЦК, який фіктивно оформив свого знайомого на військову службу.