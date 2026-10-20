У Львівській області підсумували результати пластового літнього сезону

На Львівщині підбили підсумки пластового літа: організували 64 табори, які об’єднали 2254 учасники. Загалом на території області провели 99 пластових таборів із молоддю з різних регіонів України.

Табори стали для дітей і підлітків можливістю випробувати свої сили, навчитися самостійності та набути практичних навичок життя в природних умовах.

Незабутній досвід, пригоди й нові знайомства

У літніх таборах пластуни різного віку — від малих пташат і новацтва до юнацтва — опановували розпалювання вогнища, приготування їжі, орієнтування за картою й компасом, дотримання пластових традицій та навчалися працювати в команді.

Особливо помітними були окружні табори «Мандрівка Зоряними Шляхами», «Тінь Лісу», «СОМ», «Альянс» і «Зоряний камінь». Вони об’єднали учасників із різних куренів, осередків і міст, а також привабили молодь з інших областей, яка знайшла нових друзів і спільників.

Від Золочева до Карпат: випробування на маршрутах

Окрім стаціонарних місць для таборування, пластуни подолали піші та гірські маршрути, випробовуючи витривалість.

У таборі «Перша Стежа» учасники пройшли пішки від 60 до 70 кілометрів маршрутом зі Золочева через Підлисся і Підгірці й назад. Для багатьох ця подорож була першим тривалим походом із наплічниками.

Інший гірський табір біля Ворохти поєднав підйоми зі складними маршрутами та пригодницьку гру «У пошуках загубленої корони», що зробило випробування ще захоплюючими.

Майже 400 волонтерів підтримували проведення таборів

Близько 400 волонтерів — виховників, комендантів, інструкторів і медиків — активно долучилися до організації й безпеки таборів. Вони відповідали за побут, навчальні програми та щоденне життя учасників.

Директорка Львівського обласного пластового центру Ольга Приходько підкреслила, що табору сприяють набуттю практичних навичок першої медичної допомоги, табірництва, орієнтуванню на місцевості та розвитку лідерських якостей. Вона також відзначила важливість волонтерського внеску й підтримку партнерів — департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА та Львівської обласної ради.

Роман Хім’як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, зазначив, що пластові табори відіграють ключову роль у вихованні молоді. Вони допомагають розвивати самостійність, відповідальність, взаємопідтримку та командний дух.

Пластовий рік триває

Після закінчення літнього сезону осередки повертаються до регулярних щотижневих сходин, вишколів і готуються до зимових заходів. Львівський обласний пластовий центр працює над розширенням мережі в області, щоб більше дітей із громади Львівщини могли долучатися до пластового руху.

Підсумки літа показали: таборування — це не лише відпочинок на природі, а й цінний досвід для молоді, можливість зміцнити дружні зв’язки і навчитися відповідальності за себе і навколишніх.