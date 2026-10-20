Реєстрація на навчальну програму I_CAN для Львівщини триває

Триває Реєстрація На Програму I CAN

Запрошуємо спеціалістів громад та регіональних органів влади взяти участь у чотириденному інтенсиві з розвитку практичних навичок управління публічними інвестиціями у Львові.

Громадська організація «КШЕ Інститут» проводить навчання в межах проєкту I_CAN (Center for Advancement in Restoration and Modernization Capacity) за підтримки Світового банку.

Фахівці громад та регіональної влади мають шанс долучитися до інтерактивних тренінгів, які спрямовані на удосконалення управління публічними інвестиціями та підвищення ефективності планування.

Головна мета програми – зміцнити здатність місцевих громад і регіонів правильно формувати проєкти, відповідати пріоритетам державної політики та дбати про залучення необхідного фінансування.

Учасники вивчатимуть основи реформи публічних інвестицій, стратегічного планування, середньострокового бюджетування. Вони навчаться визначати найважливіші потреби громад, складати техніко-економічні обґрунтування, а також аналізувати можливості залучення коштів. Практичні завдання й обмін досвідом доповнять теоретичну складову.

Заохочуємо обрати відповідну групу і зареєструватися.

До участі запрошують представників органів місцевого самоврядування, обласних адміністрацій, комунальних підприємств та інших експертів, які працюють з публічними інвестиціями.

Навчання передбачає обов’язкову присутність протягом усіх чотирьох днів.

Після успішного проходження всіх модулів і завершального тестування учасники отримають сертифікат від КШЕ, затверджений Світовим банком.