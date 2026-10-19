Військовому з Львівщини успішно реконструювали нижню щелепу після тривалого російського полону майже два роки

Після Майже Двох Років Російського Полону Військовому З Львівщини Відновили Нижню Щелепу

В Університетській лікарні провели реконструктивну операцію 28-річному Євгену, який зазнав поранення під час мінометного обстрілу та тривалий час не мав змоги отримати належне лікування.

28-річний військовослужбовець із Львівщини Євген пройшов важкий шлях — його майже два роки утримували у російському полоні. Після повернення додому він нарешті отримав операцію, що відновила функцію нижньої щелепи.

Євген служить у Національній гвардії України з 2022 року. У 2024-му, під час мінометного обстрілу, він отримав вогнепальне поранення у щелепно-лицьову ділянку та потрапив у полон. Спершу військового утримували в Суходольську на Луганщині, згодом — в Орську Оренбурзької області Росії. Загалом він провів у полоні майже два роки.

Через неправильне зрощення уламків нижньої щелепи після поранення Євген не міг нормально відкривати рот та пережовувати їжу. Це істотно ускладнювало його харчування й розмову. Крім того, він втратив слух на одне вухо.

«Під час полону я не міг думати про це. Там не було місця для думок. Ми не знали, чи нас чекають, і чи є куди повертатися», — поділився Євген.

В Університетській лікарні йому провели складну реконструктивну операцію. Медики виправили деформацію нижньої щелепи, встановили правильне положення кісток і повернули функціональність щелепи.

«Через відсутність своєчасної медичної допомоги кісткові уламки зрослися неправильно. Це викликало деформацію та ускладнило роботу щелепи. Наше завдання полягало в хірургічному виправленні цієї деформації та відновленні її функцій. Операція пройшла успішно. Попереду у Євгена період складної реабілітації, під час якої він знову зможе харчуватися, вільно спілкуватися й повернутися до повсякденного життя», — пояснила керівниця Клініки реконструктивно-пластичної хірургії Юлія Медвідь.

Найбільшим стимулом одужати для Євгена стала його сім’я — дружина і трирічна донька. Після визволення з полону він одразу зателефонував рідним і тепер підтримує з ними зв’язок кілька разів на день.

Після близько двох років невідомості для нього особливо важливо чути голоси близьких і відчувати їхню підтримку.

Історія Євгена нагадує, що повернення з полону — це лише початок довгого шляху відновлення. Звільнені військові потребують не лише підтримки рідних, а й професійного медичного лікування та реабілітації. Лише так вони зможуть подолати наслідки травм і повернутися до повноцінного життя.