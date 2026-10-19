Садовий починає забудову землі поруч з аеропортом “Львів”

Прокуратура оскаржує через суд передачу земельної ділянки поблизу львівського аеропорту в оренду компанії, яка планує збудувати там 10-поверховий житловий комплекс.

Йдеться про землю на вул. Трускавецькій, 11-а у Львові, яку ТОВ “Аметрин” отримало в оренду. Компанія збирається звести багатоповерховий житлово-громадський комплекс. Наразі прокуратура просить суд призупинити всі будівельні роботи на цій території на час розгляду справи, згідно з ухвалою суду.

Франківська окружна прокуратура Львова наполягає на визнанні договору оренди землі недійсним і поверненні ділянки площею близько 0,6 га у власність Львівської міської громади. Цю землю біля аеропорту Львівська міськрада передала в оренду ТОВ “Аметрин” у квітні 2026 року.

За інформацією прокуратури, ділянку передали без проведення земельних торгів. У позові також зазначено, що на момент укладання договору на цій землі вже не існувало нерухомого майна, яке належало орендарю. Крім того, прокуратура стверджує, що ділянку передали не для обслуговування існуючої будівлі, а з метою нового будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом.

Прокуратура просить заборонити на час судового розгляду будь-які підготовчі та будівельні роботи на цій території.

У відповідь ТОВ “Аметрин” звернулося до суду з проханням застосувати зустрічне забезпечення. Якщо суд заборонить будівництво, компанія готова внести на депозитний рахунок суду 20 млн гривень. Ці гроші мали б компенсувати можливі збитки через призупинення робіт.

Що планують збудувати

На вул. Трускавецькій, 11-а збираються побудувати 10-поверховий комплекс із житловими та громадськими приміщеннями на місці колишньої автостоянки. Проєкт передбачає квартири, торгові та офісні площі, а також дворівневий підземний паркінг із захисним укриттям.

Ще у 2020 році виконавчий комітет Львівської міськради видав “Аметрину” містобудівні умови для будівництва дворівневого паркінгу із торговими та офісними приміщеннями. Тоді проєкт передбачав 148 паркомісць у підземлі та ще 46 – на поверхні.

У 2023 році міськрада затвердила детальний план території на розі вул. Кульпарківської та Трускавецької, який передбачав будівництво багатоповерхового житлового комплексу з магазинами, офісами і дворівневим паркінгом.

У грудні 2024 року виконком розглянув містобудівні умови для оновленого проєкту. Забудовник узяв на себе зобов’язання передати місту частину підземного паркінгу, близько 420 кв. м, під укриття. Там зможуть розміститися від 500 до 800 осіб.

ТОВ “Аметрин” зареєстроване у Львові з 2015 року. Компанія займається будівництвом житлових та комерційних будівель. Вона пов’язана з будівельною групою “Еко-Дім”. Серед власників — Володимир та Ігор Артемовичі, а також ПрАТ “Холдингова компанія “Еко-Дім”.

Останнім часом активно розвивається забудова вулиці Наукової у Львові. Район ожив після того, як у 2020 році на перетині вулиць Стрийської та Наукової стартували будівництво житла, ресторанів і комерційних площ під проєктом “Duck’s Lake”.

Забудова швидко наближається до Ювелірного заводу, який нещодавно змінив власника. Підприємство розпродало частину майна та звернулося до міськради з проханням внести зміни в детальний план території для нового будівництва.

У 2024 році міська рада кілька разів обговорювала ділянку Ювелірного заводу, посилаючись на нього як на “колишнє” підприємство. У березні депутати затвердили зміни до детального плану території в районі вулиць Трускавецької, Наукової та Академіка Я. Підстригача.

“Попередньо там планується змішана забудова”, — повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Він додав, що на цій території також заплановано будівництво школи.

У вересні Виконавчий комітет Львівської міської ради доручив ЛКП “Рембуд” розробити проєктну документацію, провести експертизу та збудувати заклад освіти на вул. Академіка Я. Підстригача, 2. Ділянка має кадастровий номер 4610136900:09:004:0004.

Відповідне рішення ухвалили з урахуванням звернень ТОВ “Буд Інвест Ком-3” та ТОВ “Буд Інвест Ком-4”. Ці компанії оплачують усі роботи з проєктування, експертизи та будівництва.

Власником компаній є ТОВ “Буд інвест ком”, що належить Володимиру Дорошу. Ця група реалізує принаймні п’ять проєктів у Львові та Сокільниках — Newton, Falcon City, “Франко”, “Південний” та “Південний DELUXE”.

Водночас власником Ювелірного заводу стала інша компанія — ТОВ “Джі Ді Сі Україна” (GDC Україна). Вона придбала 100% акцій заводу у 2022 році за 185,4 млн гривень. Кінцевий бенефіціар — Павло Зварич, пов’язаний із групою “Інтергал-Буд”. Ключовою фігурою в цій девелоперській групі є колишній нардеп від “Партії регіонів” Володимир Зубик, який згадувався у журналістських розслідуваннях.

На вул. Науковій, 3а, на землях НАН України планують побудувати житловий комплекс і науковий інститут. За проєктом, там зведуть 567 квартир, у яких очікують мешкання приблизно півтори тисячі людей.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев заявив, що інститут має домовленості з інвесторами щодо покращення інфраструктури, ремонту та нового будівництва, зокрема для проживання науковців.

Активна забудова вулиць Наукової та Підстригача уже почалась. Водночас відсутність загальної стратегії розвитку може створити проблеми – від складнощів із відведенням дощової води, дефіцитом зелених зон і зручних пішохідних маршрутів до погіршення дорожньої інфраструктури прилеглих вулиць.