Суд примусив власника житла відновити балкон у пам’ятці архітектури Львова

Йдеться про Будинок канцелярії Галицького сейму на вул. Листопадового Чину.

Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення № 140584458 від 12 жовтня 2026 року, що доступне у аналітичній системі YouControl.

Суд повністю підтримав позов Офісу охорони культурної спадщини Львівської міськради щодо власника квартири у будинку на вул. Листопадового Чину, 5-а. Ця будівля є пам’яткою архітектури.

Суд зобов’язав мешканця провести реставрацію балкону, що входить до складу пам’ятки.

З матеріалів справи відомо, що будинок зареєстрований у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури «Будинок канцелярії Галицького сейму Листопадового Чину».

У березні минулого року Офіс охорони культурної спадщини видав розпорядження, яке зобов’язує власника провести реставраційні роботи на балконі до квітня 2025 року. Реставрація мала відбутись із використанням традиційних матеріалів і технологій, які дозволені на пам’ятках архітектури, із збереженням автентичних елементів фасаду.

Перед початком робіт власник повинен був провести науково-дослідні дослідження й виконувати реставрацію відповідно до проєктної документації та завдання, узгодженого з Офісом.

Проте станом на 14 квітня 2025 року балкон не відреставрували. Через це Офіс охорони культурної спадщини звернувся до суду.

Суд зобов’язав власника квартири виконати реставраційні роботи балкону.

Рішення поки що можна оскаржити в апеляційній інстанції. Справу розглядала суддя Наталія Сидор.

Раніше суд скасував постанову Львівської міської ради про штраф у розмірі 170 тисяч гривень, накладений за заміну вікон у пам’ятці архітектури на вул. Шевченка, 60.