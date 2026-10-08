Відкриваючи секрети історії: львівська антропологиня досліджує минуле через аналіз кісток

Кістки людини дозволяють встановити її вік, стать, зріст, а також виявити перенесені травми, хвороби і тип фізичних навантажень упродовж життя. Це підтверджує багаторічний досвід львівської антропологині Ольги Мінейко, яка вже близько двадцяти років досліджує поховання з різних історичних епох — від середньовічних монастирів до останків жертв радянських репресій.

## Шлях у науку через археологію

Інтерес до антропології у Ольги Мінейко з’явився ще під час навчання на археологічному відділенні. Вивчаючи понад сотню культур, що існували на території України протягом історії, вона помітила, що у наукових звітах бракує детальної інформації про саму людину — її зовнішність та спосіб життя.

“Мене цікавило, як виглядали люди, якою діяльністю займалися, чим відрізнялися від сучасних, які випробування долали і як вони адаптувалися до змін навколишнього середовища”, — розповідає фахівчиня.

Перший власний проект Мінейко реалізувала, досліджуючи останки монахів з Лаврівського монастиря в Старосамбірському районі. Незважаючи на початкові побоювання щодо роботи зі скелетами, науковий інтерес переважив страх. Вона наголошує: за дотримання техніки безпеки будь-яке поховання безпечне для дослідження, навіть якщо померлий мав інфекційне захворювання — чуму чи холеру. Чим більший часовий проміжок після поховання, тим нижчий ризик для антрополога.

## Унікальна спеціалізація серед небагатьох фахівців

Зараз Ольга Мінейко працює науковою співробітницею меморіально-пошукового центру “Доля” й активно залучена в ексгумаційні роботи. В Україні професійно антропологією займаються лише близько восьми фахівців, а безпосередньо в ексгумаціях беруть участь всього двоє.

Під час польових досліджень останки розкладають на спеціальних столах в анатомічному порядку. Спершу ідентифікують скелет, тоді проводять детальні вимірювання та описи. Це дозволяє визначити стать, вік, зріст, а також знайти сліди поранень, які могли стати причиною смерті.

Особливу увагу Мінейко приділяє палеопатології — науці про давні захворювання. В Україні лишилося лише троє фахівців, які спеціалізуються саме на цьому напрямку.

## Що розкажуть зуби та кістки про спосіб життя

“Ми аналізуємо зубні хвороби, щоб дізнатися, чим хворіли люди, як харчувалися та які продукти переважали в їхньому меню. Досліджуємо особливості лікування, загоєння чи відсутність його, а також травми й механізми їх виникнення. Вивчаємо ознаки окупаційного стресу, які дозволяють припустити конкретну професійну діяльність людини”, — пояснює антропологиня.

Кістки не дають прямої відповіді на професію, але вказують на характер фізичних навантажень. За групами м’язів, що зазнавали найбільшого навантаження, можна реконструювати повторювані рухи. Це дозволяє доволі точно визначити деякі види діяльності — наприклад, верхову їзду або стрільбу з лука та іншої метальної зброї.

Іноді можливо навіть відтворити зовнішність людини за наявності доброго збереженого черепа. Стандартна процедура досліджень включає понад 50 замірів черепа, які застосовують для комп’ютерної реконструкції обличчя. Аналіз ДНК дає змогу визначити фенотипові ознаки — колір очей, волосся та шкіри. Найточніше встановлюють вік померлого, якщо він не досяг повноліття.

## Коротке життя минулих поколінь

Дослідження свідчать про значні відмінності між поколіннями минулого та сучасниками. “У XII чи XVII століттях люди рідко доживали до старості, близько 70 років. Жінки помирали значно раніше — у віці 3035 років. Дожити навіть до 55 було майже неможливо”, — констатує Мінейко.

На тривалість життя впливали численні фактори: умови проживання, традиції і вірування, важка фізична праця, недоїдання та антисанітарія. У сукупності вони не дозволяли людям минулого жити довго.

## Масові поховання — доказ жорстоких репресій

Особливо глибокі враження на дослідницю справляє робота з масовими похованнями, переважно датованими 1941-м та 19451950-ми роками, які знаходять на територіях колишніх в’язниць.

“Ці поховання пов’язані з радянською окупацією Галичини. Тоді відбувалися масштабні репресії: іноді ми знаходили поховання сотень осіб, загиблих одночасно. Це були дуже жорстокі розстріли”, — підкреслює антропологиня.

## Сліди голоду на кістках

Фахівчиня відзначає, що тривале недоїдання чітко позначається на кістковій тканині. Нестача мікроелементів і вітамінів викликає хвороби, характерні для рахіту, цинги, анемії та інших захворювань, які залишають виразні сліди на скелеті. Хронічне неповноцінне харчування погіршує перебіг навіть звичайних респіраторних інфекцій.

Крім того, на кістках виникає мальформація — деформація кістки під навантаженням, що змінює її природну форму без ламкості.

## Мрія про дослідження Голодомору

Ольга Мінейко мріє про масштабне антропологічне дослідження Голодомору. Вона вважає, що сучасна наука не може покладатися виключно на письмові джерела чи свідчення очевидців, оскільки ексгумаційні роботи часто виявляють розбіжності з задокументованими фактами.

Дослідниця наголошує: ексгумації мають не лише наукове і історичне значення, а й важливу роль у гідному перепохованні померлих згідно із християнськими традиціями.