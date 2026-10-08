У Львові світлофори перевірятимуть цілодобово на здатність роботи в автономному режимі при вимкненні електроенергії

У Львові розпочали цілодобове тестування системи світлофорного регулювання в умовах відсутності основного електропостачання. Протягом 8 жовтня всі світлофори міста працюватимуть виключно завдяки резервним джерелам енергії, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Місто відпрацьовує сценарій тривалого блекауту.

Фахівці департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури уточнили: протягом доби співробітники Центру керування рухом ЛКП «Львівавтодор» уважно моніторитимуть роботу світлофорів. Вони зафіксують, скільки часу обладнання здатне працювати в автономному режимі без підключення до основної мережі.

Директор «Львівавтодору» Микола Власюк пояснив, що мета цієї перевірки — створити умови, близькі до реального тривалого відключення електрики. Таким чином хочуть переконатися, що при кризі дорожній рух у Львові залишатиметься безпечним і організованим.

Система резервного живлення у Львові охоплює 178 світлофорних об’єктів і понад 2,5 тисячі індивідуальних світлофорів. Для них працюють 166 блоків безперебійного живлення, при цьому деякі блоки обслуговують по два об’єкти одразу. Це дозволяє ефективніше використовувати ресурси.

В рамках тестування хочуть оцінити реальну готовність міської транспортної інфраструктури до роботи в умовах енергетичної кризи та виявити, чи потрібно впроваджувати додаткові покращення.