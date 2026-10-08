Сталася аварія на станції Підзамче: дизель-поїзд зіткнувся з електровозом, є постраждалі серед машиніста та пасажирів

На станції Підзамче сьогодні під час відправлення дизель-поїзд, який прямував зі Львова до Сокаля, зіткнувся з електровозом.

В результаті аварії машиніст дизель-поїзда отримав травму ноги. Медики надають допомогу ще чотирьом пасажирам цього поїзда. Водночас машиністи електровоза не постраждали, – інформує Укрзалізниця.

На місці події працюють ключові спеціалісти залізниці та оперативні служби. Вони проводять детальне розслідування, щоб встановити обставини інциденту.