Ветерани з родинами здійснили поїздку до Крехівського монастиря

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18 жовтня в рамках духовно-реабілітаційного проєкту «Сила віри» організували чергову поїздку для ветеранів та їхніх родин до Крехова на Львівщині.

Група відвідала Крехівський монастир святого Миколая Отців Василіян — одну з ключових духовних і історичних пам’яток регіону. Ветерани оглянули монастирський комплекс, насолодилися осінніми краєвидами й провели час у спокійній атмосфері, насиченій духовним єднанням.

Духовну підтримку надав отець Олег Малиновський, священник Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, який також очолює соціальний проєкт «Простір Сміливих». Він провів спільну молитву, звернувся із надихаючим словом і поспілкувався з кожним ветераном особисто.

«Повернення внутрішньої рівноваги вимагає часу, підтримки та розуміння, що ти не сам зі своїми переживаннями. Саме тому такі заходи мають велике значення — вони дають змогу бути серед однодумців, знайти розраду у молитві, відчути силу української пісні та тепло людського спілкування.

Наш обов’язок – створювати для ветеранів і їхніх сімей простір для відновлення, щирого діалогу та духовної підтримки. Турбота про тих, хто захищав Україну, має бути не лише словами, а й конкретними діями», — наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Після спільного обіду в трапезній монастиря відбулася зустріч із музикантом Олексієм Кудовбою. Усі учасники разом співали українські пісні, обмінювалися враженнями та наповнювалися позитивними емоціями.

Проєкт «Сила віри» реалізує департамент з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА у межах напрямку «Культура без бар’єрів», що входить до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2026 рік.