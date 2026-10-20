У Львові водій Volkswagen Passat смертельно травмував пішохода і зник з місця аварії

Аварія сталася на вулиці Богданівській у Львові.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Львівській області, 19 жовтня близько 07:30 водій Volkswagen Passat, 70-річний чоловік, наїхав на 62-річного пішохода з Золочівського району та зник з місця ДТП.

Пішохід отримав травми, від яких загинув на місці події.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, а також за частиною 1 статті 135 — залишення в небезпеці.

Максимальне покарання за ці статті передбачає до десяти років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці наразі встановлюють усі деталі інциденту.