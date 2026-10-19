У Львівській області сьогодні відбувається прощання із військовим із Сокаля

Сьогодні на Львівщині прощаються з Героєм Тарасом Ткачуком.

Львівська ОВА повідомила у Фейсбуці, що 19 жовтня Львівщина проводить останній обряд прощання з військовим із Сокаля – Тарасом Ткачуком.

Тарас Ткачук був мешканцем міста Сокаль Шептицького району. З вересня 2024 року він добровільно приєднався до Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А0281, виконуючи обов’язки стрільця-гранатометника.

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