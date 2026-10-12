Ветеран зі Стрия Іван Дрозд подолав Чиказький марафон, незважаючи на втрату сина у війні та нестримну волю до боротьби

Воїн 24-ї бригади Іван Дрозд, поранений у боях за Попасну, подолав один із наймасовіших марафонів світу і продовжує бігти на честь загиблого сина

Іван Дрозд із Стрия на Львівщині успішно завершив Чиказький марафон, який відбувся 11 жовтня. Він подолав стандартну дистанцію марафону — 42 кілометри 195 метрів — за 3 години 41 хвилину 23 секунди.

За інформацією пресслужби Львівської обласної військової адміністрації, цього року Чиказький марафон встановив рекорд за всю 48-річну історію. У змаганні взяли участь понад 55 тисяч бігунів, а за подією спостерігали більше мільйона вболівальників.

Іван Дрозд у соцмережах поділився, що медаль стала результатом тривалих тренувань, витримки та підтримки багатьох людей.

Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, командував відділенням під час боїв за Попасну, де зазнав серйозного поранення.

За словами представників Львівської ОВА, спортивна кар’єра ветерана стартувала у квітні 2023 року з участі у марафоні морської піхоти у Вашингтоні, де він вперше пробіг класичну марафонську дистанцію. Далі Іван також успішно виступив на Бостонському марафоні, одному з найпрестижніших забігів світу.

Ветеран активно долучається до спортивної спільноти ветеранів “Ліга Нескорених”. Окрім марафонів, він бере участь у благодійних забігах “Шаную воїнів” та “Біжу за героїв України”, віддаючи шану пам’яті свого сина Андрія, який загинув на фронті.

Нещодавно Іван завершив ще один виклик — пробіг заключний етап благодійного ультрамарафону Beyond Borders, що пролягав від Монако до Львова.