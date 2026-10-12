У Львові перевірили басейни: якість води відповідає стандартам

У Львові перевірили якість води в міських басейнах: всі показники у межах норми.

Фахівці комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління” провели лабораторні дослідження води в шести спортивно-оздоровчих закладах міста. Серед перевірених — басейн “Дельфін” на вулиці Трильовського, спортивний комплекс ГД ЛОО ФСТ “Динамо” на Вітовського та 50-метровий басейн аквапарку “Пляж” на вулиці Княгині Ольги.

До списку увійшли також фітнес-комплекс UNIFORCE на вулиці Мельника, оздоровчий центр “Три стихії” на Щирецькій, де лабораторія обстежила відразу три басейни — дитячий, 25-метровий і 50-метровий, а також навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України — СКА на Клепарівській. Там експерти дослідили воду у закритому й відкритому басейнах.

Результати аналізів підтвердили: вода у всіх перевірених закладах повністю відповідає санітарним нормам і не містить шкідливих речовин у концентраціях, що перевищують гранично допустимі.

Варто зазначити, що у Львові діє найбільший інклюзивний 25-метровий басейн, оснащений спеціальним підйомником з дистанційним керуванням. Цей пристрій дає можливість людині на інвалідному візку самостійно потрапляти у воду без сторонньої допомоги.

Басейн активно використовують у програмах реабілітації ветеранів, але він залишається відкритим і для звичайних мешканців громади. Також його відвідують школярі з навколишніх навчальних закладів для занять плаванням.