У Львові на три дні призупинять рух через зйомки серіалу “Львівська історія”

У Львові обмежать рух транспорту через зйомки історичного серіалу: деталі

З 13 по 15 жовтня у Львові тимчасово перекриють рух на кількох вулицях міста. Це пов’язано зі зйомками історичного мінісеріалу під назвою «Львівська історія», повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Окрім обмежень руху, у період зйомок у визначених районах міста введуть особливий режим паркування.

Міська влада запевняє, що жителі будинків поруч зі знімальними майданчиками отримають додаткові попередження про тимчасові незручності. Для цього на локаціях встановлять відповідні оголошення.

Інформаційні листівки з графіком та деталями обмежень розповсюджуватиме знімальна команда проекту. Вони безпосередньо інформуватимуть мешканців про особливості роботи на кожній конкретній ділянці.