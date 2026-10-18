Ветеран поліції з ампутованою ногою, який служив на фронті, дав старт матчу Шахтар-Колос у Львові

Боєць КОРД Юрій Сейфулін, важко поранений під час боїв на Донеччині, виконав символічний перший удар у футбольному матчі між «Шахтарем» та «Колосом».

17 жовтня на Арені Львів пройшов поєдинок 9-го туру Прем’єр-ліги між донецьким «Шахтарем» і ковалівським «Колосом». Особливої уваги заслуговував момент перед стартовим свистком. Саме Юрій Сейфулін, боєць батальйону поліції особливого призначення КОРД, який зазнав серйозного поранення в зоні бойових дій, виконав перший удар по м’ячу.

За даними відділу комунікації поліції Львівської області, Сейфулін добровільно приєднався до спецпідрозділу КОРД у червні 2024 року. Відтоді він виконував бойові завдання на Донеччині, де брав участь у численних операціях.

Під час служби сержант поліції із позивним «Сейф» здійснив понад 40 виходів на бойові позиції. У цих операціях він виконував близько сотні вогневих завдань, які призвели до втрат серед особового складу російських військ і знищення ворожих складів із боєприпасами.

12 січня 2026 року неподалік від Костянтинівки трапилася трагічна подія. Під час руху до вогневої позиції бойову машину, в якій перебував Сейфулін, атакували ворожі FPV-дрони комбінованої дії. Пряме влучання спричинило загоряння машини. В результаті нападу боєць отримав важкі поранення, через які йому ампутували ногу.

Перед початком матчу гравці обох команд висловили Юрію вдячність за його сміливість і самопожертву. Особливим жестом стала передача командної футболки «Шахтаря» ветерану, яку вручив особисто головний тренер Арда Туран. Це свідчить про визнання та підтримку футбольної спільноти його мужності.