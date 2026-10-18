Пошкоджені житлові споруди та складські приміщення

Важлива інформація

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. На місцях подій працювали відповідні служби.

Сьогодні, 18 жовтня, російські військові завдали удару по Львівщині, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати. В області двічі включали повітряну тривогу в ранкові години в кількох районах. Сили протиповітряної оборони знешкодили два ворожі дрони.

Об 10:30 ППО збили безпілотник над селом Муроване у Львівському районі. Через падіння уламків постраждали два житлові будинки. Ще один дрон збили приблизно об 11:20 над Малеховом, також у Львівському районі. Внаслідок атаки постраждав логістичний комплекс: загорілася складська будівля, пожежу швидко ліквідували.

За останніми даними, жертв та поранених немає. На місцях працювали професійні аварійні служби.

Першу повітряну тривогу оголосили о 9:57 у Золочівському, Львівському та Шептицькому районах. Потім сигнал поширили на Яворівський район. Під час тривоги зафіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Соснівки, Жовкви та Львова, зокрема з північної частини області. Відбій повітряної тривоги дали об 10:34.

О 10:52 повітряну тривогу знову оголосили в Золочівському та Шептицькому районах, а пізніше і у Львівському та Яворівському. Повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Соснівки й Львова, також повз Добротвір і Куликів. Відбій прозвучав об 11:19.

Станом на 13:30 пожежу в Малехові повністю ліквідували. Інформації про загиблих чи поранених не надходило.