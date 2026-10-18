Прогноз погоди у Львові та на Львівщині 18 жовтня: хмарність, місцями дощі та ранковий туман

18 жовтня на Львівщині прогнозують хмарну погоду з періодичними опадами, денна температура не підніметься вище за 14 градусів.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що погоду в області визначатимуть атмосферні фронти, пов’язані з циклоном, який розташований над південними регіонами країни.

Впродовж дня очікується хмарність і невеликі короткочасні дощі. Вранці ймовірно слабо помітний туман. Вітер дутиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла залежно від конкретного району. У Львові прогнозують 10-12 градусів.

Гідрологічна ситуація на річках регіону лишатиметься стабільною. Рівні води збережуться на типовому для даного періоду низькому літньо-осінньому рівні, без різких змін у межах невеликих коливань.