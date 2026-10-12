Ветеран із Жидачева створює успішний бізнес завдяки підтримці державних і обласних грантів

В межах завдання «Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей» у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021–2026 роки передбачене додаткове фінансування для цих категорій.

У місті Жидачев ветеран Денис Кулаков відкрив кафе Burger land у 2024 році, повернувшись із служби. Ідея власного бізнесу виникла під час його реабілітації після поранення. Щоб розвинути справу та зробити її зручною для клієнтів, Денис скористався державною грантовою програмою «єРобота» і отримав додаткову фінансову підтримку від Львівської обласної військової адміністрації.

Після служби він орендував приміщення і самотужки зробив ремонт. Допомагала йому дружина. Разом вони сформували меню з різноманітними стравами, а візитівкою кафе стали бургери власного виробництва.

Кафе обладнали сімейною ігровою зоною: там встановили столи для футболу та аерохокею. Це дає змогу безкоштовно проводити час як дітям, так і дорослим.

«Футбол підходить для маленьких дітей, аерохокей люблять і дорослі, і діти. Всі приходять безкоштовно, щоб погратися», — зазначає Денис Кулаков.

Щоб розширити клієнтську базу і організувати доставку замовлень, підприємець придбав електромобіль. На це він витратив 250 тисяч гривень із державного гранту програми «єРобота».

«Грант отримали саме на автомобіль, щоб збільшити аудиторію і, можливо, виручку. Доставка по Жидачеву безкоштовна. Зараз люди все частіше користуються нею, адже не потрібно ні кудись іти, ні переплачувати за таксі чи доставку», — пояснює ветеран.

У квітні 2026 року Денис Кулаков додатково отримав 75 тисяч гривень від Львівської ОВА — це 30% від суми державної допомоги. Ці кошти він вкладав у закупівлю обладнання, посуду та продуктів для кафе.

«Після отримання державного гранту підприємець подає документи в обласну адміністрацію. Там, з підтвердженням статусу ветеранського підприємця, отримує додатково 30% фінансування на розвиток бізнесу. Система швидка і зручна — через “Дію” все відбувається оперативно», — розповідає Вадим Табакера.

Додаткові фінансові ресурси для ветеранів і членів їхніх сімей – частина завдання «Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів та членів їхніх сімей» у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021–2026 роки. Вони дають змогу успішно реалізовувати започатковані підприємницькі проєкти після державної грантової підтримки.

У 2026 році 60 підприємців-військовослужбовців та членів їхніх сімей скористалися додатковими грантами в розмірі 30% від державної допомоги. Загальний обсяг коштів від Львівської ОВА склав 8,69 мільйона гривень.

Історія Дениса Кулакова демонструє, як ветеран після повернення зі служби не тільки створює власний бізнес, але й розвиває його, утворюючи в громаді комфортний простір для відпочинку мешканців.