У Львові ветерани можуть безкоштовно долучитися до тренувань з адаптивних видів спорту

У Львові організовують відкрите спортивне тренування спеціально для ветеранів. Учасники матимуть можливість випробувати свої сили у петанку, стрільбі з лука, кросфіті, веслуванні на тренажерах, баскетболі на інвалідних візках, а також адаптивному бадмінтоні.

Приєднатися може будь-хто з ветеранів або ветеранок, незалежно від рівня підготовки. Однак для участі необхідно попередньо зареєструватися.

Організатори підкреслюють, що розвиток адаптивного спорту є важливим чинником підтримки ветеранської спільноти. Регулярна фізична активність допомагає подолати наслідки травм, повернутися до активного життя, знайти нових друзів і відчути підтримку побратимів і посестер.

Представники ветеранського клубу Veteran Spirit Lviv, які є співорганізаторами події, розказують, що спорт для них став способом повернути сенс життя, ставити нові цілі і знаходити підтримку серед однодумців. Вони запрошують всіх бажаючих приєднуватися, відкривати для себе нові види спорту і стати частиною спільноти.

Ініціаторами тренування виступили Офіс спорту Львівської міської ради разом з клубом Veteran Spirit Lviv — спортивним об’єднанням, що об’єднує учасників та учасниць російсько-української війни для відновлення фізичного та психологічного здоров’я.