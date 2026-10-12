Сьогодні: Понеділок, 12 Жовтня 2026
Новини Львова

Новини Львова

Опублікувати у CityLife

У Львові ветерани можуть безкоштовно долучитися до тренувань з адаптивних видів спорту

Марко Лук'яненко

У Львові організовують відкрите спортивне тренування спеціально для ветеранів. Учасники матимуть можливість випробувати свої сили у петанку, стрільбі з лука, кросфіті, веслуванні на тренажерах, баскетболі на інвалідних візках, а також адаптивному бадмінтоні.

Приєднатися може будь-хто з ветеранів або ветеранок, незалежно від рівня підготовки. Однак для участі необхідно попередньо зареєструватися.

Організатори підкреслюють, що розвиток адаптивного спорту є важливим чинником підтримки ветеранської спільноти. Регулярна фізична активність допомагає подолати наслідки травм, повернутися до активного життя, знайти нових друзів і відчути підтримку побратимів і посестер.

Представники ветеранського клубу Veteran Spirit Lviv, які є співорганізаторами події, розказують, що спорт для них став способом повернути сенс життя, ставити нові цілі і знаходити підтримку серед однодумців. Вони запрошують всіх бажаючих приєднуватися, відкривати для себе нові види спорту і стати частиною спільноти.

Ініціаторами тренування виступили Офіс спорту Львівської міської ради разом з клубом Veteran Spirit Lviv — спортивним об’єднанням, що об’єднує учасників та учасниць російсько-української війни для відновлення фізичного та психологічного здоров’я.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Ветеран із Жидачева створює успішний бізнес завдяки підтримці державних і обласних грантів

У Львові розпочали другий етап підготовки спеціалістів із підтримки ветеранів на базі ЛНУ ім. І. Франка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *