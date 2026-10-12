У вересні Олеськів заробив майже 60 тисяч гривень зарплати

У вересні заступник директора департаменту міської мобільності Орест Олеськів отримав зарплату майже 58 тисяч гривень.

Львівська міська рада підтвердила цю інформацію у відповіді на офіційний запит.

За вересень 2024 року Оресту Олеськіву нарахували 58 089,57 грн. Він займає посаду заступника директора департаменту міської мобільності з розвитку велосипедної інфраструктури. У складі цієї суми були такі складові:

– посадовий оклад — 13 046 грн;

– доплата за ранг — 500 грн;

– надбавка за вислугу років — 2 031,90 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці — 7 788,95 грн;

– премія — 34 582,94 грн;

– індексація — 139,78 грн.

З цієї суми зі сплачених податків та внесків він віддав 13 360,60 грн і отримав чистий дохід у розмірі 44 728,97 грн.

Для порівняння, у попередньому місяці зарплата Олеськіва становила приблизно 58 тисяч гривень.

З листопада 2024 року чиновник змінив посаду. З жовтня 2019 року він керував управлінням транспорту Львівської міської ради, а тепер очолює департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури.

Раніше, з листопада 2017 року, Орест Олеськів працював менеджером проєктів у КУ “Інститут міста”. До цього він був спеціалістом відділу урбаністики у ЛКП “Інститут просторового розвитку”.

У 2016 році він очолював відділ охорони парків, лісопарків та ландшафтів управління екології та благоустрою Львівської міськради. У 2015–2016 роках працював головним спеціалістом сектору благоустрою того ж управління. З 2012 до 2015 року — головний спеціаліст відділу промоції міста.

Окрім посад у міській раді, Олеськів є співзасновником громадської організації “Львівська асоціація велосипедистів”.