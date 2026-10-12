У Львівській області чоловік з ножем напав на військового ТЦК і відкрив вогонь по поліцейському під час затримання

У Львівській області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який напав на військовослужбовця територіального центру комплектування. Під час перевірки документів, підозрюваний поранив представника ТЦК, а потім відкрив вогонь із пневматичного пістолета по поліції, намагаючись втекти.

Інформацію підтвердила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Подія під час мобілізаційних заходів

Інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 у місті Шептицьке. Працівники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з поліцією проводили мобілізаційні перевірки й зупинили чоловіка для огляду військових документів.

За даними слідства, під час перевірки чоловік різко дістав предмет, схожий на ніж, та завдав удару в шию 43-річному працівнику ТЦК. Після цього нападаючий втік із місця події.

Постраждалий — ветеран АТО

Вказують, що потерпілий військовослужбовець має бойовий досвід ще з антитерористичної операції. Цього року його повторно мобілізували. Через стан здоров’я він проходить службу лише в підрозділах забезпечення та входить до групи оповіщення другого відділу Золочівського ТЦК і СП.

Унаслідок нападу військовий отримав серйозне поранення шиї з пошкодженням судин і дихальних шляхів. Його наразі госпіталізували у реанімацію. Стан оцінюють як стабільно важкий.

Опір і спроба втечі

Поліція швидко ідентифікувала нападника — 47-річного жителя Шептицького. Під час затримання підозрюваний активно чинив опір і вистрілив із пневматичного пістолета в бік поліцейського, завдаючи йому тілесних ушкоджень.

Кримінальні справи і перспективи

Відкрили дві кримінальні справи за фактом події. Чоловіка звинувачують у замаху на умисне вбивство військовослужбовця під час виконання службових обов’язків, а також у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Якщо суд доведе його провину, йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.