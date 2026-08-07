У Львові розслідують конфлікт, що виник у маршрутному автобусі

У Львові на вулиці Окружній 7 серпня близько 10:50 спалахнула сварка між пасажирами маршрутного автобуса. Поліція вже розпочала перевірку інциденту.

Конфлікт виник між 52-річною жителькою Дніпропетровської області та іншими пасажирами під час поїздки. Суперечка швидко переросла у шарпанину. Після цього сторони не заспокоїлись — протистояння перемістилося спочатку на вулицю, а згодом продовжилося вже у приміщенні аптеки.

На виклик прибули патрульні Управління патрульної поліції у Львівській області. Разом з ними працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2. Дільничний офіцер поліції оформив на жінку адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає покарання за дрібне хуліганство.

Учасниця конфлікту заявила, що під час зіткнення отримала тілесні ушкодження. Вона написала відповідну заяву до поліції. Зараз правоохоронці опитують усіх свідків та учасників сутички, аби відновити повну картину подій.

Після завершення перевірки поліція дасть правову оцінку дій кожного з учасників конфлікту.