Ведучі «Все й Одразу» зуміли зібрати 340 тисяч гривень на дефібрилятор для кардіоцентру Львова

Ведучі ранкового шоу «Все й Одразу»

Під час благодійної вечірки розіграли два унікальні лоти. Річний огляд серця продали за 70 тисяч гривень, а можливість на один день стати ведучим ранкового шоу «Все й Одразу» — за 200 тисяч гривень.

Радіо «Львівська хвиля» відзначило 20-річчя ранкового шоу «Все й Одразу» особливою ініціативою. Ведучі Влодко Лучишин, Андрій Великий та Назар Гнатів організували благодійний збір коштів на придбання дефібрилятора-монітора для Львівського кардіоцентру. Завдяки аукціону й активній підтримці слухачів вдалось зібрати 340 тисяч гривень.

У рамках вечірки провели розіграш двох ексклюзивних лотів. За 70 тисяч гривень придбали річний медичний огляд серця, а за 200 тисяч — право провести день у ролі ведучого ранкового шоу.

Отримані кошти підуть на придбання дефібрилятора-монітора — спеціалізованого пристрою, що допомагає проводити реанімаційні заходи й безперервно відслідковувати стан пацієнта у реальному часі. Цей апарат особливо необхідний для порятунку життя у критичних ситуаціях.

«Щоб серце билося рівно, воно має бути здоровим. Саме з річного огляду ми вирішили підтримати Львівський кардіоцентр», — пояснив ведучий Влодко Лучишин.

Ювілей шоу став приводом не лише зустрітися із слухачами та друзями ефіру, а й об’єднатися навколо благодійної мети — дати можливість медичним працівникам краще обладнатися та рятувати життя.