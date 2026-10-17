Удар російських військ по Львівщині: руйнування в Мурованому і Малехові, двоє поранених доставлені до лікарні

Минулого тижня російські війська провели низку атак безпілотниками на населені пункти Львівського району. В результаті обстрілів пошкодили житлові будинки у селах Муроване, Малехів та у місті Дубляни. Двоє постраждалих залишаються під медичним наглядом у лікарнях.

Село Муроване потерпіло від російських ударів двічі за тиждень. Перший заступник голови Мурованської сільської ради Ігор Грицунь повідомив, що 16 жовтня постраждав один під’їзд багатоповерхівки та 24 приватні будинки. Вибито 61 вікно та приблизно 11 дверей.

Практично весь особовий склад і техніка комунального підприємства працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Щодо жертв — на щастя, їх немає.

Атака від 13 жовтня була значно жорсткішою: два житлові будинки зазнали критичних пошкоджень, ще кілька будівель отримали ушкодження різного ступеня. Госпіталізацій тоді вдалося уникнути.

“Тоді двоє будинків були пошкоджені повністю, мешканців відселили. Після інциденту скликали комісію, депутати сільської ради провели сесію, на якій ухвалили дві програми та виділили кошти на відшкодування збитків постраждалим,” — зауважив Ігор Грицунь.

Він уточнив, що компенсації надаватимуться не лише власникам найпошкодженіших будинків, але й сусідам, чиї будівлі також постраждали. Комунальні служби продовжують роботу на місцях.

У місті Дубляни внаслідок атаки безпілотника 16 жовтня отримав поранення 36-річний чоловік. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в ефірі Українського радіо розповів, що чоловік перебуває в травматологічному відділенні лікарні святого Пантелеймона. Його стан середньої тяжкості, він стабілізований після операції на переламаному стегні.

За словами Москаленка, чоловік отримав поранення уламком під час перебування на вулиці під час атаки.

У селі Малехів 13 жовтня вдень під час повітряної тривоги впав збитий російський безпілотник. Троє людей звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено 11 приватних будинків, більше 50 вікон і 13 дверей.

Найбільше постраждало три будівлі: в одній стіна зруйнована повністю, іншу фахівці вважають непридатною до ремонту. Третій будинок виглядає менш пошкодженим зовні, але в середині мають ушкодження несучі стіни.

“Наші експерти вже оцінюють збитки. Ми вираховуємо суму компенсації на відновлення. Вона може сягати мільйона гривень або бути більшою — залежно від обсягу пошкоджень,” — пояснив Андрій Москаленко.

Власники житла отримають підтримку на заміну вікон і дверей, що зруйновані. Якщо знадобиться, нададуть компенсацію за тимчасове житло.

Після атаки 13 жовтня у лікарні все ще перебуває 96-річна жінка, яка пережила стрес. Москаленко повідомив, що для неї запропонували переселення до пансіонату з додатковим доглядом і медичним супроводом.