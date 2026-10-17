У Львові поліція викрила шахраїв у нічних клубах, які ошукали людей на майже 3,15 мільйона гривень

Поліція Львівщини викрила масштабну шахрайську схему у нічних клубах міста, ошукуючи трьох відвідувачів на майже 3,15 мільйона гривень.
Правоохоронці з’ясували, що зловмисники діяли мінімум з серпня минулого року. Жертвами ставали чоловіки, які відвідували розважальні заклади з еротичною програмою.
Злочинці пропонували клієнтам алкоголь та шоу, після чого ті втрачали пам’ять про подальші події. Лише згодом постраждалі помічали зникнення значних сум з банківських рахунків.
За фактом встановили трьох потерпілих:
36-річний чоловік втратив понад 400 тисяч гривень;
37-річний клієнт позбувся найбільшої суми — понад 2,3 мільйона гривень;
40-річний відвідувач втратив 367 тисяч гривень.
За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження
Поліція розпочала слідство одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: частиною 4 статті 185 (крадіжка) та частинами 3 і 5 статті 190 (шахрайство). Якщо провина зловмисників буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Масштабні обшуки: 17 локацій одночасно
16 жовтня слідчі за підтримки спецпідрозділу провели 17 обшуків у трьох нічних клубах, чотирьох автомобілях та за місцем проживання фігурантів.
Вилучено комп’ютерну техніку, цифрові носії, документацію, а також чорнові записи, які можуть підтвердити протиправну діяльність.
Розслідування триває, поліція продовжує встановлювати усіх причетних до організації шахрайства.