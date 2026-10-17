У Львові поліція викрила шахраїв у нічних клубах, які ошукали людей на майже 3,15 мільйона гривень

Поліція Львівщини викрила масштабну шахрайську схему у нічних клубах міста, ошукуючи трьох відвідувачів на майже 3,15 мільйона гривень.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники діяли мінімум з серпня минулого року. Жертвами ставали чоловіки, які відвідували розважальні заклади з еротичною програмою.

Злочинці пропонували клієнтам алкоголь та шоу, після чого ті втрачали пам’ять про подальші події. Лише згодом постраждалі помічали зникнення значних сум з банківських рахунків.

За фактом встановили трьох потерпілих:

36-річний чоловік втратив понад 400 тисяч гривень;

37-річний клієнт позбувся найбільшої суми — понад 2,3 мільйона гривень;

40-річний відвідувач втратив 367 тисяч гривень.

За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження

Поліція розпочала слідство одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: частиною 4 статті 185 (крадіжка) та частинами 3 і 5 статті 190 (шахрайство). Якщо провина зловмисників буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Масштабні обшуки: 17 локацій одночасно

16 жовтня слідчі за підтримки спецпідрозділу провели 17 обшуків у трьох нічних клубах, чотирьох автомобілях та за місцем проживання фігурантів.

Вилучено комп’ютерну техніку, цифрові носії, документацію, а також чорнові записи, які можуть підтвердити протиправну діяльність.

Розслідування триває, поліція продовжує встановлювати усіх причетних до організації шахрайства.