Вчитель з Борислава здобув перемогу у номінації «Вибір українців» Global Teacher Prize Ukraine

Учитель технологій та інформатики з Борислава, Давид Кузьмич, став переможцем номінації «Вибір українців» у національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

У відкритому голосуванні Давид набрав 1615 голосів із 6294. Про його перемогу повідомили 4 жовтня у Департаменті освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації.

Давид Кузьмич має ступінь доктора філософії в педагогіці. Він поєднує технології з практичними заняттями у школі і разом із учнями працює над проєктами з урбанфермерства, робототехніки, 3D-друку та переробки пластику. Окрім цього, педагог активно використовує VR-технології для організації віртуальних екскурсій на цифрові заводи.

Вчитель також працює над покращенням матеріальної бази для практичного навчання. У 2024 році він став переможцем грантової програми Talents for Ukraine. На отримані кошти Кузьмич закупив для Бориславського ліцею 3D-принтер, пристрій для сушіння філаменту та матеріали для друку. Це обладнання активно використовують під час уроків із проєктування, конструювання та графічного дизайну.

Перемога в номінації «Вибір українців» також принесла Давиду освітню подорож. Під час цієї поїздки він ознайомиться з міжнародними практиками у сфері освіти.

Окрім нього, до фінальної десятки Global Teacher Prize Ukraine цього року увійшла ще одна представниця Львівщини — львівська вчителька української та зарубіжної літератури Вікторія Концева.

Церемонія нагородження відбулася 3 жовтня. Премія Global Teacher Prize Ukraine, що існує з 2017 року, спрямована на визнання педагогів, які розвивають сучасну освіту, та популяризацію професії вчителя.