У Львові відзначили лауреатів Третього Всеукраїнського конкурсу композиторів імені Мирослава Скорика
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У Львові відзначили лауреатів Третього Всеукраїнського конкурсу композиторів імені Мирослава Скорика

Марко Лук'яненко

У Львові відбулася церемонія нагородження переможців Третього Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика.

Цей конкурс започаткували 2021 року, вшановуючи пам’ять видатного українського композитора і Героя України Мирослава Скорика.

3 жовтня у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відзначили найкращих учасників змагання. Львівську обласну військову адміністрацію на заході представляв її заступник начальника Іван Собко.

Конкурс швидко перетворився на важливу платформу для культури і освіти, що відкриває таланти молодої генерації українських композиторів. Вони отримують тут підтримку і можливість просування.

«Коли в цих залах лунає нова українська музика, ми доводимо світу, що наша культура не просто живе — вона розвивається і створює нові значення. Спадок Мирослава Михайловича Скорика величний, але найбільше вшанування — це бачити, як його справа триває в молодих митцях. Цьогоріч ми втретє проводимо конкурс на його честь. Те, що спочатку було разовою акцією пам’яті, тепер стало міцною традицією і престижною платформою для молодих українських композиторів», — зазначив Іван Собко.

У першому етапі конкурсу взяли участь 22 композитори. На другому подали 14 заявок, 12 із них допустили до оцінювання. Міжнародне журі визначило п’ять творів, які потрапили у фінал.

Оцінювання творів проходило анонімно: учасники подавали партитури під кодовими назвами — Nox Vector, Alpha 11, Beta 235, Myr Kappa й Riven Atlas. Імена фіналістів і переможців оголосили під час гала-концерту.

Жюрі цього року склали Богдана Фроляк, Алла Загайкевич, Олег Безбородько, Максим Коломієць та Славомір Войцеховскі з Польщі.

Переможці отримали грошові сертифікати, дипломи та пам’ятні статуетки. Загальний призовий фонд склав 150 тисяч гривень: 75 тисяч гривень дали за І премію, 50 тисяч — за ІІ, 25 тисяч — за ІІІ.

На 2026 рік у бюджеті Львівщини передбачили 500 тисяч гривень на проведення конкурсу в межах Комплексної програми розвитку культури регіону. Окрім призових грошей, організатори компенсують фіналістам проїзд і проживання.

«Закликаємо інвестувати у майбутнє. Підтримка молодих композиторів — це потужна інвестиція в силу нашої нації. Саме ці молоді люди завтра формуватимуть музичне обличчя України на провідних світових сценах», — підкреслив Іван Собко.

Після нагородження відбувся гала-концерт, на якому академічний симфонічний оркестр виконав п’ять фінальних симфонічних творів.

Організаторами конкурсу стали Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика спільно з Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

Іван Собко привітав переможців: «Ваша музика вже стала частиною історії конкурсу. Бажаю вам натхнення, яскравих сцен і нових шедеврів. Львівщина завжди підтримуватиме справжнє українське мистецтво».

Цей конкурс допомагає оновлювати український симфонічний репертуар, підтримувати молодих митців і сприяє інтеграції сучасної української академічної музики в міжнародний культурний простір.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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