Василь Місечко очолив департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та ЖКГ Львівської ОДА

Департамент Паливно Енергетичного Комплексу, Енергоефективності Та ЖКГ Львівської ОДА Очолив Василь Місечко

Новий очільник департаменту раніше займав керівні посади у комунальних структурах Самбора і виконував обов’язки першого заступника директора Західукргеології ПрАТ «НАК «Надра України».

Львівську обласну державну адміністрацію в управлінні паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства очолив Василь Місечко.

Василь має дві вищі освіти: юридичну та інженерну, спеціалізується у сфері газонафтопроводів і газонафтосховищ. Раніше він керував низкою комунальних підприємств у Самборі, а також обіймав посаду першого заступника директора Західукргеології у ПрАТ «НАК «Надра України».

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик привітав Василя Місечка з призначенням і підкреслив важливість нових викликів, які стоять перед департаментом.

«Нині в департаменту чимало роботи. Попереду опалювальний сезон, щоденні енергетичні виклики, а також низка відповідальних завдань. Вірю у продуктивну співпрацю», — наголосив Андрій Годик.