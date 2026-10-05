Поблизу Львова водій та пасажирка легковика травмувалися в аварії за участю вантажівки

Поблизу Дублянів зіткнулися вантажівка DAF та легковик Mercedes-Benz.

Вчора, 4 жовтня, близько 23:30 на дорозі біля міста Дубляни Львівського району трапилася ДТП за участі автопоїзда DAF і легкового автомобіля Mercedes-Benz. За кермом вантажівки був 48-річний мешканець Львівщини, а легковика — 25-річний житель області.

У результаті зіткнення постраждали водій легковика та його 23-річна пасажирка. Їх одразу госпіталізували з травмами до лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання — обмеження волі до трьох років з одночасним позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Слідчі наразі з’ясовують усі обставини аварії.