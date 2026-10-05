У Львівській ОВА оголосили нового очільника департаменту енергетики та житлово-комунального господарства

У Львівській обласній військовій адміністрації призначили нового директора департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства.

5 жовтня перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик повідомив про призначення Василя Місечка на посаду керівника цього департаменту.

Василь Місечко має дві вищі освіти: юридичну та інженерну, спеціалізовану на газонафтопроводах і газонафтосховищах.

До нового призначення Місечко обіймав керівні посади в комунальних підприємствах Самбора. Крім того, він виконував обов’язки першого заступника директора «Західукргеології» в ПрАТ «НАК «Надра України».

Тепер він очолить департамент, який займається питаннями паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської області.

«Роботи у департаменту зараз вистачає. Попереду опалювальний сезон, щоденні виклики в енергетиці та чимало відповідальних завдань. Тож сподіваюся на плідну співпрацю», — зазначив Андрій Годик.

До цього часу департамент очолювала Галина Мацишин. Згідно з даними аналітичної системи, станом на 11 вересня вона займала посаду керівниці установи.