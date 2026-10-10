В ОВА провели обговорення спільних проєктів
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В ОВА провели обговорення спільних проєктів

Марко Лук'яненко

Японські бізнесмени проявляють великий інтерес до розвитку аграрного сектору Львівщини.

До Львівської ОВА прибула ділова місія Японії, що об’єднує державні та приватні структури агропродовольчої сфери.

Керував делегацією Ейдзі Танака — заступник Генерального директора Бюро експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії.

У зустрічі брали участь керівники Львівської ОВА, представники її структурних підрозділів, а також посадовці Міністерства закордонних справ Японії, посольств Японії в Україні та Польщі, і представники японського бізнесу.

Під час переговорів гостям детально презентували аграрний потенціал Львівщини, ключові напрямки розвитку агропромисловості та можливості розширення співробітництва на міжнародному рівні.

«Львівщина має великий сільськогосподарський ресурс — понад 1,2 млн гектарів земель, розвинуте фермерство та значну сировинну базу. Тут діє мережева система аграрних навчальних і науково-дослідних установ. Незважаючи на виклики війни, агровиробники працюють, модернізують господарства, впроваджують новітні технології та шукають нові ринки збуту. Ми не просто прагнемо нарощувати обсяги виробництва, а хочемо розвивати переробку, створювати продукцію з високою доданою вартістю, впроваджувати інновації, розширювати міжнародне партнерство. Львівщина зацікавлена у залученні інвестицій і сучасних технологій, будівництві нових виробничих та переробних потужностей, цифровізації сільського господарства, а також у сучасних методах меліорації й управлінні водними ресурсами. Ми прагнемо, щоб співпраця вилилася у конкретні інвестиційні й технологічні проєкти, обмін досвідом і вихід аграрної продукції на міжнародні ринки. Готові сприяти налагодженню контактів із громадами, виробниками, науковцями та освітніми інституціями», — наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Агропромисловість формує близько 20% ВВП Львівської області, а частка регіону у виробництві сільськогосподарської продукції України перевищує 4,3%. На території працюють 1443 сільськогосподарські підприємства, з них 1038 фермерських господарств, а площа сільськогосподарських угідь становить 1,24 млн гектарів. У 2025 році валове виробництво сільськогосподарської продукції області досягло 52,4 млрд грн. Львівщина посідає друге місце в країні за кількістю свиней — понад 473 тисячі голів, а також п’яте за кількістю птиці — 14,8 млн голів. Окрім тваринництва, область має значний потенціал у вирощуванні зернових, олійних культур, садівництві та розвитку переробки агропродукції.

Під час переговорів стали відомі конкретні напрями, в яких Львівщина хоче розвивати співпрацю з японським бізнесом. Зокрема йдеться про будівництво елеваторів, сучасних сховищ та об’єктів з переробки овочів, фруктів і ягід, тваринницьких ферм, тепличних комплексів, а також підприємств із виробництва макаронних, круп’яних виробів та рослинних олій. Крім того, область розглядає можливість співпраці у племінній селекції, постачанні племінних тварин, обміні технологіями та інноваціями. Важливий напрям — організація спільних бізнес-місій і галузевих заходів, що сприятиме безпосереднім контактам між японськими інвесторами й українськими агровиробниками.

«Ми твердо підтримуємо Україну. До повномасштабної війни в Україні діяли 30 японських компаній, які не залишили ринок навіть з початком воєнних дій. Наразі близько 80 компаній розглядають Україну як потенційного інвестора та прагнуть розвивати свої технології тут. Ми розуміємо, що Львівщина — тиловий регіон, і розвиток сільського господарства є важливим не лише для області, а й для всієї країни», — підкреслив Ейдзі Танака.

Представники японських компаній представили свій План розвитку бізнесу в Україні: експорт японських продуктів харчування (рис, чай, снеки, солодощі), розвиток бізнесу в сфері компостування, підтримку розвитку агросектору України через застосування меліоративних технологій. Вони також пропонують використовувати супутникові дані, штучний інтелект і машинне навчання для отримання практичної інформації про сільськогосподарські землі.

Зустріч стала платформою для обміну інформацією про можливості Львівщини та японського бізнесу, а також пошуку спільних перспектив для розвитку агропромисловості.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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