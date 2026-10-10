Львівські світлофори можуть працювати до 40 годин автономно підсумки масштабного випробування

У Львові завершили тестування резервного живлення для 178 світлофорних об’єктів міста. Метою випробувань було визначити, скільки автономно працюватиме обладнання під час відключень електроенергії, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фахівці повністю відключили всі світлофори від централізованої електромережі та перевели їх на живлення від блоків безперебійного живлення. Випробування тривало цілодобово — спеціалісти постійно спостерігали за роботою систем, фіксуючи тривалість автономної роботи без підзарядки.

Аналіз показав, що автономні можливості світлофорної мережі варіюються. Зокрема, 105 об’єктів можуть функціонувати без підзарядки від 38 до 40 годин; 57 об’єктів — до 24 годин; 16 об’єктів працюють автономно до 12 годин.

Після завершення тестів всі світлофори повернули до звичайного режиму електропостачання. Проте під час заміни акумуляторів або переключення живлення окремі світлофорні об’єкти тимчасово не працювали. Такі випадки зафіксували, зокрема, на вулицях Творчій, Богдана Хмельницького та Богдана Грінченка.

Комунальні служби зараз опрацьовують отримані результати. Представники підприємства зазначають, що ці дані допоможуть більш ефективно організувати роботу при майбутніх відключеннях. Вони дозволять спланувати необхідну кількість бригад, визначити оптимальні маршрути доставки та заміни акумуляторів, а також уточнити локації пунктів їх зарядки.

У Львові функціонує 178 світлофорних об’єктів, які включають близько 2,5 тисяч окремих світлофорів. Всі підключені до системи резервного живлення, яку підтримують 166 блоків безперебійного живлення. Деякі з них одночасно обслуговують по два світлофорні об’єкти.