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На Хмельниччині проведуть прощання із героєм Сергієм Зелінським, полеглим під Бахмутом

Марко Лук'яненко

11 жовтня на Львівщині попрощаються із Сергієм Зелінським — воїном 77-ї окремої десантно-штурмової бригади, який родом із Хмельницької області. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Сергій Зелінський народився у селі Радівці на Хмельниччині. Після закінчення ліцею він розпочав строкову службу у 20-му арсеналі інженерних військ Збройних Сил України.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Сергій вступив до 77-ї окремої десантно-штурмової бригади, щоб захищати державу. Воїн загинув під час оборони поблизу Бахмута на Донеччині.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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