Садовий особисто візьметься за прибирання снігу у Львові

У Львові почала зростати кількість двірників, які звільняються, бо вже не отримують зарплату. Причина не в бракi коштів у міському бюджеті — гроші є, але Державне казначейство затримує їх перерахування.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень, які призначені для життєво важливих напрямків міського бюджету.

Серед цих коштів 158 мільйонів гривень виділено на підтримку громадського транспорту. Це гроші на зарплати водіям трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також на пальне — без нього рух транспорту буде неможливим.

Зарплати двірників не оплачують через затримки в сумі 17,9 мільйона гривень. Ці працівники щоденно підтримують чистоту в місті і заслуговують на своєчасну оплату за працю.

Особливо тривожна ситуація з фінансуванням соціальних перевезень: заборгованість сягає 1 мільйона 218 тисяч гривень. Ці послуги важливі для людей з інвалідністю, особливо для мешканців міських прихистків. Спеціалізований транспорт дозволяє їм потрапити до лікарень, пройти обстеження та отримати необхідну допомогу. Через блокування платежів ця підтримка опинилася під загрозою.

Всі ці кошти знаходяться на рахунках міста, але казначейство не дозволяє ними розпоряджатися.

Мер звертається до уряду з вимогою розблокувати ці важливі виплати. Він наголошує, що за кожною сумою стоять реальні люди, їхні сім’ї та нормальна робота Львова.