Університетська лікарня ЛНМУ імені Короля Данила обладнана новітньою ендоскопічною технікою завдяки підтримці британських благодійників
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Університетська лікарня ЛНМУ імені Короля Данила обладнана новітньою ендоскопічною технікою завдяки підтримці британських благодійників

Марко Лук'яненко

Університетська лікарня ЛНМУ імені Короля Данила отримала сучасне ендоскопічне обладнання від британських благодійників

Обладнання застосовуватимуть для діагностики та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози.

Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького отримала сучасне ендоскопічне обладнання від британської благодійної організації Convoy4Ukraine на суму майже 3 мільйони гривень.

Це нове оснащення значно розширить можливості лікарні у діагностиці й лікуванні складних захворювань, а також сприятиме підготовці закладу до проведення трансплантації печінки.

Обладнання використовуватимуть для діагностики та лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози. Завдяки цьому медики зможуть виконувати більш складні малоінвазивні операції та підвищать точність діагностичних процедур.

Крім медичної техніки, британські волонтери передали у Львівську область 23 автомобілі, які стануть у нагоді для порятунку людей у зоні бойових дій.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації зустрівся з керівником Convoy4Ukraine Полом Парсонсом і його командою, щоб подякувати за допомогу та обговорити подальшу співпрацю.

«З 2022 року команда Convoy4Ukraine здійснила 13 гуманітарних місій і залучила близько 2,6 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки України. Волонтери постійно збирають кошти, шукають транспорт і необхідне обладнання, долають тисячі кілометрів, щоб підтримувати наших військових і медиків.

Щиро вдячний британським партнерам за їхню постійну підтримку та небайдужість. Окрема подяка фахівцям Університетської лікарні і всім українським медикам, які щодня докладають максимум зусиль, щоб надавати якісну медичну допомогу нашим громадянам», — підкреслив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Міжнародна гуманітарна підтримка допомагає зміцнити потенціал медичних закладів Львівщини, впроваджувати сучасні методи лікування та забезпечувати українців необхідною допомогою, особливо в умовах повномасштабної війни.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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