Суд у Львові розглядає справу Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія

12 жовтня у Франківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі Михайла Сцельнікова, обвинуваченого у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Кореспондентка Суспільного, присутня в залі суду, повідомила про перебіг процесу.

Засідання почалося о 11:36. До зали прибули обвинувачений разом із захисником Віктором Пономаренком, прокурор Тарас Ковальчук, вдова загиблого Уляна Парубій та адвокат потерпілих Юрій Зошій. Сторони перейшли до розгляду наявних у справі доказів.

На попередньому засіданні, яке відбулося 30 вересня, слідчі завершили допит підозрюваного.

Обставини злочину

30 серпня 2025 року на вулицях Львова невідомий застрелив Андрія Парубія — колишнього спікера Верховної Ради і чинного депутата від партії “Європейська Солідарність”. Вогонь було відкрито під час переміщення політика, і він помер миттєво від отриманих поранень.

За інформацією джерел, вбивця маскувався під кур’єра служби доставки й пересувався на електричному велосипеді. Підозрюваний підійшов близько і здійснив близько восьми пострілів, а потім утік із місця події.

Правоохоронці одразу запровадили спеціальну операцію під кодовою назвою “Сирена” для пошуку виконавця злочину. Львівська обласна прокуратура відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Керівник обласної прокуратури Микола Мерет наголосив, що на початковому етапі розслідування не було підстав пов’язувати цей злочин із вбивством Ірини Фаріон. Слідчі відпрацьовували різні версії, включно з можливою причетністю російських спецслужб.

Затримання та висунення підозри

У ніч на 1 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання головного підозрюваного на території Хмельницької області. Слідчі отримали від нього перші свідчення.

Того ж дня 52-річному мешканцю Львова вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу — умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Спочатку йому загрожувало до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці досліджували різні мотиви злочину, зокрема можливе замовлення з боку російських спецслужб.

2 вересня кваліфікацію змінено: з умисного вбивства на посягання на життя народного депутата через його державну або громадську діяльність. Ця стаття передбачає суворе покарання — від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Державна зрада та нові докази

3 жовтня 2025 року Сцельнікову повідомили про додаткову підозру у державній зраді. Служба безпеки України зібрала докази, які свідчать про його співпрацю з російськими спецслужбами. Вони завербували його понад рік тому. Від того часу він виконував різні завдання та регулярно звітував про їх виконання.

16 грудня 2025 року правоохоронці знайшли пістолет Макарова, з якого було здійснено вбивство. Пістолет ховали у спеціально облаштованому тайнику. Експертиза підтвердила наявність ДНК Сцельнікова на зброї.

Крім того, в Офісі генерального прокурора отримали нові докази, що свідчать про вчинення підозрюваним низки тяжких злочинів проти національної безпеки України. Зокрема, він публічно виправдовував російську агресію, прославляв дії держави-агресора та заперечував факт війни, що розпочалася в 2014 році.

18 грудня 2025 року під час засідання у Галицькому районному суді Львова Сцельніков зізнався, що готував вбивство понад рік.

Завершення слідства

11 березня 2026 року Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування у справі вбивства Парубія. Обвинувальний акт надіслали до суду. Тепер підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.