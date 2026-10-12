У Львові відбудеться прощання з героєм 24-ї окремої бригади імені короля Данила
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У Львові відбудеться прощання з героєм 24-ї окремої бригади імені короля Данила

Марко Лук'яненко

Завтра у Львові проходитиме прощання з Героєм Ярославом Гірним.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

13 жовтня місто Львів проведе в останню путь бійця Ярослава Гірного, який загинув у боротьбі проти російських агресорів.

Церемонія поховання розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Приблизно о 11:30 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Після цього Ярослава Гірного поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

По маршруту колони на будівлях розмістять синьо-жовті прапори з жалобними стрічками.

Міська рада закликає жителів долучитися до церемонії прощання і не проводити у цей час розважальних заходів та святкувань.

Ярослав Гірний (08.03.1992 – 17.10.2024) був уродженцем Львова. Навчався у загальноосвітній школі №43, а згодом здобув професійну освіту в коледжі будівництва, архітектури та дизайну Львова.

Він працював геодезистом у компанії ТзОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”.

За словами близьких, Ярослав був доброю, щирою і товариською людиною, яка вміла знаходити радість у простих речах. Особливо цінував час, проведений з сином — любив разом з ним складати конструктор і творити теплі спогади. Вільний час присвячував перегляду аніме.

У 2023 році Ярослав став на захист України від російського вторгнення. Він воював на Донецькому напрямку в складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Він нагороджений медаллю “Ветеран війни”.

Невтішна втрата залишила двох синів, дружину, батьків і брата.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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