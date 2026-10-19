Унікальна пропозиція: приміщення в історичній будівлі біля трамвайного депо на Вітовського продають за два мільйони гривень

У Львові оголосили аукціон із продажу нежитлового приміщення на вул. Івана Богуна за 2,2 мільйона гривень.

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж через систему ProZorro нежитлове приміщення площею 37,1 м², розташоване у будинку на вул. Івана Богуна, 7.

Старт аукціону запланований на 21 жовтня. Відкриття торгів відбудеться за початковою ціною 2 299 200 гривень.

Йдеться про цокольне приміщення у будинку на вул. Івана Богуна, 7, що розташоване у Франківському районі міста. Ця будівля входить до списку пам’яток архітектури місцевого значення, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Наразі приміщення не здають в оренду, воно перебуває на балансі ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації”.

Новий власник матиме змогу використовувати приміщення для будь-яких цілей.

Будинок, зведений у 1906–1907 роках фірмою Івана Левинського для Людвіка Гірша, є триповерховою кам’яницею. Фасад прикрашають декоративні вставки з керамічної плитки, що надають будівлі особливого шарму.

Раніше компанія, пов’язана з батьками заступника голови Львівської обласної ради, — “Ромус-Поліграф” — придбала нежитлове приміщення на вул. Донецькій у Львові за 800 тисяч гривень.