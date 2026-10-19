Громади Львівщини витратили більше 3,8 млрд грн на підтримку, пов’язану з війною, у перші дев’ять місяців 2026 року

Найбільша частка видатків на потреби, пов’язані з війною, припала на такі громади:

Сокільницька – 30%;

Підберізцівська – 26,3%;

Моршинська – 22,4%;

Обласний бюджет – 19,9%;

Славська – 18,7%.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що обласний бюджет направив на ці цілі понад 1 млрд гривень, що становить майже п’яту частину загальних видатків. За фактичними сумами серед громад Львівської області найсуттєвішої підтримки, після обласного бюджету, надала Сокільницька громада — майже 87 млн гривень.

Водночас низка громад виділяє на військові потреби значно менше коштів:

Бісковицька – 3,1%;

Судововишнянська – 3,2%;

Підкамінська – 3,3%;

Перемишлянська – 3,3%;

Турківська – 3,7%.

В цілому у 15 громадах Львівщини частка таких видатків не перевищує 5% від загальних бюджетів.

Максим Козицький зауважив, що бюджети громад різняться за розмірами та фінансовими можливостями, але цифри відображають не лише ресурси, а й пріоритети місцевого керівництва. Він закликав голів громад переглянути бюджетні структури та шукати додаткові джерела для підтримки оборонців. Також жителів Львівщини закликають слідкувати за тим, як використовуються їхні податки у громадах.

Детальні дані по кожній громаді доступні за посиланням.