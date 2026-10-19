У Львівській області доступна безкоштовна допомога: адреси та контакти для звернення

Цього тижня, з 19 по 23 жовтня, у координаційних офісах Львівської області працюють організації-партнери, які безкоштовно надають допомогу мешканцям. Ініціативу впровадив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Координаційний центр при ЛОВА, керований Галиною Бордун, діє в кожному районі та пропонує різноманітні послуги. Попередня реєстрація на них доступна через заповнення анкети.

Стрийський район

Понеділок, 19 жовтня

З 14:00 до 17:00 «Мальтійська служба допомоги» проводить індивідуальні консультації психолога.

Середа, 21 жовтня

У той же час повторюються індивідуальні психологічні консультації.

Четвер, 22 жовтня

З 11:00 до 14:00 «Право на захист» надає індивідуальні консультації юриста, а також фахівець з моніторингу збирає дані для моніторингу можливості фінансової допомоги від УВКБ ООН — опитування тих, хто евакуювався вперше протягом 45 днів.

П’ятниця, 23 жовтня

З 13:00 до 17:00 психолог «Мальтійської служби допомоги» прийматиме індивідуально.

Дрогобицький район

Понеділок, 19 жовтня

Психолог «Мальтійської служби допомоги» працюватиме з 10:00 до 17:00.

Вівторок, 20 жовтня

Психолог надасть підтримку протягом усього дня. Також з 10:30 до 15:00 Центр «Я Маріуполь» роздаватиме продуктові набори для ВПО з Маріуполя та району, а лікар-лор надаватиме консультації (Центр культури і мистецтв, вул. 22 Січня, 28).

Середа, 21 жовтня

З 10:00 до 12:00 ГО «Захист держави» надає юридичну допомогу, а психолог працює до 17:00.

Четвер, 22 жовтня

Психолог із «Мальтійської служби допомоги» продовжує роботу з 10:00 до 17:00.

П’ятниця, 23 жовтня

Цього дня, з 10:00 до 17:00, психолог продовжує консультації, а з 12:00 до 14:00 БФ «Право на захист» пропонує юридичну підтримку.

Самбірський район

Понеділок, 19 жовтня

БО «Мальтійська служба допомоги» надає консультації та психологічну підтримку з 10:00 до 17:00, а Самбірська районна організація Червоного Хреста працює з 10:00 до 15:00.

Вівторок, 20 жовтня

Психологічні послуги «Мальтійської служби допомоги» доступні до 17:00.

Середа, 21 жовтня

З 10:00 до 14:00 БФ «Право на захист» надає юридичну підтримку, психолог працює до 17:00.

Четвер, 22 жовтня

Юридичні консультації від «Право на захист» з 10:00 до 14:00, а «Мальтійська служба допомоги» й надалі пропонує психологічну підтримку. Окрім того, з 10:00 приймає лікар Котій Є.П. у «Клініці сімейного здоров’я».

П’ятниця, 23 жовтня

Знову працюють «Мальтійська служба допомоги» і Червоний Хрест: консультації та підтримка протягом дня.

Золочівський район

Понеділок, 19 жовтня

З 10:00 до 17:00 – консультації психолога «Мальтійської служби допомоги». З 11:00 до 14:00 збір даних для реєстрації на фінансову допомогу від УВКБ ООН проводить БФ «Право на захист» (вул. Пачовського, 7).

Середа, 21 жовтня

Психолог Координаційного центру надаватиме підтримку та консультації протягом дня.

Четвер, 22 жовтня

Центр «Я Маріуполь» організовує гуманітарну допомогу та медичне консультування для ВПО з Маріуполя і району (вул. Пачовського, 7, УСЗН Золочівської РВА).

П’ятниця, 23 жовтня

Знову працює психологічна підтримка від «Мальтійської служби допомоги» з 10:00 до 17:00.

Шептицький район

Понеділок, 19 жовтня

«Мальтійська служба допомоги» надає консультації та психологічну підтримку в Сокалі з 10:00 до 17:00. Менеджер офісу також приймає звернення.

Вівторок, 20 жовтня

Психологічні консультації від «Мальтійської служби допомоги» та мобільна медична бригада від «Шпиталю Шептицького» (ХАБ Добропілля).

Середа, 21 жовтня

Юридичні консультації забезпечує БФ «Право на захист», який також проводить реєстрацію ВПО на грошову допомогу від УВКБ ООН. Психологічна підтримка та консультації в Сокалі тривають, менеджер офісу працює.

Четвер, 22 жовтня

З 10:00 до 17:00 «Мальтійська служба допомоги» і менеджер офісу надають підтримку. Окрім цього, з 11:00 до 13:00 БО «100% Життя» проведе тестування на ВІЛ, гепатити В і С та інші інфекції.

П’ятниця, 23 жовтня

Психологічні консультації та підтримка в Сокалі від «Мальтійської служби допомоги» та консультування менеджера офісу працюють з 10:00 до 17:00.

Новояворівськ

Понеділок, 19 жовтня

Консультації ВПО з базових правових, соціальних і адміністративних питань тривають з 09:00 до 17:00. О 15:00 в Центрі громадського дозвілля для людей похилого віку стартує курс з цифрової грамотності.

Вівторок і середа, 20-21 жовтня

Консультації з базових питань для ВПО відбуваються протягом дня. 21 жовтня о 10:00 Центр «Я Маріуполь» надає гуманітарну та медичну допомогу (вул. Шевченка, 1, ПК «Кристал»). Психосоціальна підтримка запланована з 15:00 до 17:00.

Четвер, 22 жовтня

З 09:00 до 17:00 тривають консультації, о 11:00 відбудеться інформаційна зустріч щодо змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

П’ятниця, 23 жовтня

ВПО знову можуть отримати консультації з базових питань. З 11:00 до 13:00 у Центрі громадського дозвілля проходитиме рукоділля для людей похилого віку.

Реєстрація на всі види послуг та участь у партнерстві доступні за відповідним посиланням.

Гаряча лінія області: 1684

Контактна електронна адреса: medpsysocial.aid@gmail.com

Адреси координаційних центрів:

Стрий – вул. Героїв Небесної сотні, 1, тел. 0674710156

Дрогобич – вул. 22 Січня, 28, тел. 0674710245

Самбір – вул. Мазепи, 8/2, тел. 0674710298

Городок – Майдан Гайдамаків, 6, тел. 0674710083

Золочів – вул. Пачовського, 7, тел. 0674710329

Кам’янка-Бузька – вул. Незалежності, 27, тел. 0674710083

Шептицький – вул. Шевченка, 15, тел. 0674710334

Яворів – вул. Шашкевича, 1а (Будинок Воїна), тел. 0674710344

Перемишляни – вул. Ковча, 4, тел. 0674710083

Новояворівськ – вул. Шевченка, 1 (Палац Культури «Кристал»), тел. 0674710630

Координаційні центри працюють з понеділка по п’ятницю, щодня з 10:00 до 17:00.