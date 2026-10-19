Львівщина віддає шану дев’ятьом героям, що віддали життя за Україну

Загиблі Захисники (5)

Щодня вшановуємо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію.

Сьогодні Львівщина прощається із захисниками:

Ярослав Кунинець

Житель села Любеля Жовківської громади Львівського району. Загинув 12 жовтня поблизу Лимана Краматорського району Донецької області. Йому було 41 рік.

Олександр Мінтян

Житель села Угри Городоцької громади Львівського району, командир відділення підвозу артилерійської батареї військової частини А0284. Загинув 3 квітня 2025 року поблизу Олешні Суджанського району Курської області. Йому було 36 років.

Руслан Стеца

Львів’янин, який долучився до оборони України у 2025 році. Служив у 1-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ. Загинув 9 жовтня у віці 26 років.

Володимир Берест

Львів’янин, що став на захист країни у 2025 році. Служив у військовій частині А5161. Загинув 7 жовтня у свій 41-й день народження.

Арсен Шматко

Львів’янин, захищав Україну з 2024 року у 1-му Донецькому прикордонному загоні «Гарт» Державної прикордонної служби України. Загинув 8 жовтня у 45 років. Нагороджений відзнакою «Ветеран війни».

Мирон Гладій

Житель міста Миколаїв Стрийського району. Старший солдат, який став на захист країни в листопаді 2023 року. Загинув 10 жовтня внаслідок влучання ворожого FPV-дрона поблизу села Хомине Харківської області. Йому було 42 роки.

Володимир Остапчук

Житель міста Радехів Шептицького району. Проходив військову службу майстром 1-го ремонтного відділення бронетанкової техніки 2-ї ремонтної роти.

Роман Григорчук

Уродженець Ходорова, після одруження оселився у Новому Роздолі. Служив у складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, стрільцем у 2 стрілецькому відділенні. У травні 2024 року зник безвісти поблизу Семенівки Донецької області. Пробув у ворожому полоні близько двох років і повернувся додому в березні 2027-го. Серце Героя зупинилося 17 жовтня. Йому було 48 років.

Роман Гапотченко

Народився у Луганську, де проживав до жовтня 2014 року. Добровільно вступив до ЗСУ у 2018 році. Служив с сержантом піхоти у 30-й окремій механізованій бригаді. Через стан здоров’я восени 2023 року звільнився з військової служби. Помер 16 жовтня внаслідок хвороби у віці 53 років.

Вічна і світла памʼять усім полеглим Героям!