Укриття та підземні споруди на Львівщині здатні прихистити понад 2,5 мільйона мешканців

Відкриття Укриття В Перинатальному Центрі (8)

В області послідовно розширюють фонд захисних споруд цивільного захисту, перевіряють наявні об’єкти та шукають додаткові локації для укриття населення.

На Львівщині фонд захисних споруд цивільного захисту нараховує 7273 об’єкти. Разом із іншими підземними приміщеннями вони здатні прихистити понад 2,5 мільйона людей.

Обласна влада системно працює над розширенням цього фонду та детально перевіряє вже існуючі споруди. Паралельно визначають нові місця, які мають потенціал для укриття населення.

Наразі у фонді Львівщини враховано: 260 сховищ, 682 протирадіаційні укриття, 6323 найпростіші укриття, 5 споруд подвійного призначення, а також 3 первинні мобільні укриття.

Для кожної територіальної громади області розроблений План укриття населення, що базується на фонді захисних споруд цивільного захисту. Його оновлюють щокварталу, орієнтуючись на результати перевірок та оглядів цих споруд.

Також проводять технічну інвентаризацію захисних споруд. Із 947 об’єктів, які мають пройти інвентаризацію, вже перевірили 834, що становить 88,5% від запланованого.

Крім основних захисних споруд, в області системно враховують додаткові об’єкти підземного простору, які можуть використовувати для укриття. Це 278 847 льохів та підвалів у приватних будинках сільської місцевості. Їхня загальна місткість — понад 1,2 мільйони осіб.

Отже, загальний потенціал укриття в об’єктах фонду цивільного захисту і в інших підземних спорудах області перевищує 2,5 мільйона осіб.

Робота з розширення та контролю готовності цих споруд триває. Львівська обласна військова адміністрація разом з територіальними громадами продовжує шукати додаткові об’єкти для укриття та забезпечувати їхню належну готовність.