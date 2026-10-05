У Дрогобичі волонтери з України та Польщі впорядкували старовинний цвинтар XVIII століття

У Дрогобичі волонтери з України та Польщі розчистили територію історичного католицького цвинтаря на вулиці Трускавецькій.

Вони також очистили старі надгробки й металеві хрести, задокументувавши поховання, які планують дослідити та зберегти.

До робіт у третьому секторі цвинтаря долучилися польські волонтери, парафіяни костелу святого Варфоломія, активісти Товариства польської культури Львівщини в Дрогобичі, а також місцеві учні й вчителі.

Команда скосила траву, розчистила зарості, вирубала кущі. Зі старовинних надгробків, хрестів і меморіальних таблиць зняли мох і бруд.

Роботи відбувалися під наглядом польських істориків та викладача Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Богдана Лазорака. Волонтери детально зафіксували могили, пам’ятники й збережені написи.

Зібрана інформація допоможе оцінити стан поховань і визначити, які пам’ятки потребують консервації в майбутньому.

Цвинтар заснували у XVIII столітті

Католицький цвинтар на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі відкрили 3 травня 1790 року. Раніше він був основним міським кладовищем. Некрополь поділений на дві частини, розділені двома центральними алеями.

На вході стоїть монументальна брама, прикрашена кам’яною скульптурою ангела з хрестом. На брамі викарбувана цитата з Першого послання до коринтян.

Організатори заходу сподіваються, що впорядкування та документація некрополя сприятимуть його офіційному внесенню до переліку історичних цвинтарів України.