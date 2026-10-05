У Львівській області за місяць збільшилася заборгованість із виплати зарплат

Середня зарплата у Львівській області у серпні склала 30 тисяч гривень.

Головне управління статистики у Львівській області повідомляє, що номінальна середня заробітна плата у регіоні у серпні 2023 року досягла 30 842 гривні. Цей показник на 3,3% нижчий за середній рівень заробітної плати по Україні, що становить 31 892 гривні.

Порівняно з попереднім місяцем, середня зарплата у Львівській області зросла на 1,5%, тоді як в Україні загалом цей показник скоротився на 1,1%.

Найвищі зарплати отримують працівники галузей інформації та комунікацій — їх середня оплата сягає 82 101 гривні. Також добре оплачуються спеціалісти фінансової та страхової діяльності (56 777 гривень), сфери операцій з нерухомим майном (49 416 гривень), а також державного управління та оборони, включно з обов’язковим соціальним страхуванням (39 172 гривні).

Натомість найнижчі заробітки фіксують у сферах освіти (19 993 гривні), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (21 014 гривень), адміністративного й допоміжного обслуговування (21 645 гривень), охорони здоров’я та соціальної допомоги (22 106 гривень), а також у готельно-ресторанному бізнесі (22 145 гривень).

Станом на 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у Львівській області досягла 92,6 млн гривень. Це на 5,1% більше у порівнянні з серпнем, але на 12,5% менше, ніж було на початку року.

Більшість боргу накопичили промислові підприємства — їм належить 56,9 млн гривень, що становить майже дві третини від загальної суми. Далі йде сільське, лісове та рибне господарство із 13,8 млн гривень (15%). Організації, які працюють у сфері операцій з нерухомим майном, заборгували 12,9 млн гривень (13,9%), а професійна, наукова та технічна діяльність — 5,8 млн гривень (6,3%).

За регіонами найбільша заборгованість утворилася у Шептицькому районі — 50,9 млн гривень (54,9% від загальної суми). У Самбірському районі недоплачено 13,1 млн гривень (14,1%), а в Дрогобицькому — 12,7 млн гривень (13,8%).

Кількість працівників, які отримали зарплату з затримкою або не повністю, становить близько 1300 осіб. Кожному з них не виплатили в середньому по 69,9 тисяч гривень.

Таким чином, середня зарплата у Львівській області у серпні становила близько 30 тисяч гривень, а борги із виплати заробітної плати залишаються серйозною проблемою в кількох ключових галузях та районах області.