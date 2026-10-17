У Національному музеї імені Андрея Шептицького презентували виставку «Грегорійчуки: історія пристрасті»

У Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові відкрилась виставка «Грегорійчуки: генеалогія пристрасті», що демонструє творчість Петра Грегорійчука та його доньок – Марічки і Зоряни. Твори Петра, створені в період з 1960-х до 1990-х років, раніше майже не експонувались. Окрім його робіт, експозиція включає полотна доньок, які ілюструють спільне мистецьке життя родини і сучасний художній діалог.

У заході взяли участь заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, музейні працівники та представники мистецької спільноти.

«Виставка унікальна тим, що перед нами постає не просто окремий митець, а цілий родинний всесвіт. Ми бачимо, як мистецька традиція, любов до кольору, до рідної землі і Львова переходить від Петра Грегорійчука до його обдарованих доньок – Марічки та Зоряни, і навіть до онуки Соломії», – підкреслив Іван Собко. Він також подякував кураторам Роману Яціву й Марії Грегорійчук, а також команді музею за збереження цих унікальних творів та створення платформи для діалогу поколінь.

Живопис Петра вирізняється насиченістю кольору, що приховує глибокий внутрішній спротив та прагнення творити власний світ краси. Художник тонко поєднував емоції і інтелект. Глядачам пропонують подивитися не тільки відомі картини Петра, а й вперше – його гостросатиричні роботи, що критикують радянський тоталітаризм. Львів також займає особливе місце у спадщині митця: на початку 1980-х він створив низку урбаністичних пейзажів, які передають велич і монументальність рідного міста.

Твори доньок митця мають символічне значення для розуміння творчого родоводу. Марічка, попри музичну освіту, успадкувала любов до яскравої експресії живопису. У її картинах часто зображена творча майстерня батька, де звучала музика та панувала творча атмосфера.

Зоряна, також класична музикантка, виявила свій талант у писанкарстві, демонструючи оригінальний художній стиль.

Окрему увагу привертає альбом Петра Грегорійчука, створений його онукою Соломією Ониськів, дизайнеркою та музиканткою.

Виставка працюватиме до 13 грудня під кураторством Романа Яціва та Марії Грегорійчук.