Учні Старшої школи Самбірщини стали першими глядачами унікального військового екшну, створеного за допомогою FPV-дронів

Старшокласники Самбірщини переглянули перший у світі військовий екшн, знятий з використанням FPV-дронів.

Фільм «Кіллхаус» режисера Любомира Левицького базується на реальній історії рятувальної операції на окупованій території Харківщини. Операцію провели бійці Третьої окремої штурмової бригади, Головного управління розвідки та Служби безпеки України.

14 жовтня старшокласники Самбірського району безкоштовно переглянули цю українську тактичну стрічку.

«Радий бачити вас усіх тут на показі. Дякую за численну присутність. Цей фільм створили, щоб продемонструвати приклад хоробрості наших бійців, які незважаючи ні на що, продовжують захищати Батьківщину», — зазначив військовослужбовець Третього армійського корпусу.

Він також наголосив, що війна триває. «На жаль, дехто починає забувати про це, але ми не маємо права втрачати пильність. Потрібно підтримувати військо — через донати, волонтерську допомогу та службу в Збройних силах України».

За сюжетом, за допомогою дронів військові намагаються врятувати поранене подружжя, чиїй автівці завдали удару під час російського обстрілу. Особливо напружено стоїть питання порятунку їхньої 14-річної доньки, що стала заручницею. В центрі подій також опиняється американська журналістка.

Фільм показує мужність і професіоналізм українських захисників, які ризикують своїм життям заради порятунку інших. Однією з ключових тем є російські злочини проти цивільного населення, викрадення українських дітей і боротьба за виживання в умовах війни.

Юрій Горун, директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА, підкреслив: «Цей фільм — не тільки художня стрічка, а глибока й правдива хроніка боротьби. Він демонструє силу, мужність та високий професіоналізм захисників України. Перегляд таких стрічок допомагає старшокласникам усвідомити ціну свободи, розуміти масштаби сучасних технологій на фронті й побачити справжню правду про воєнні злочини Росії».

«Кіллхаус» став першим у світі художнім фільмом, де активно використали FPV-дрони під час зйомок. До роботи долучилися близько 200 активних військових і ветеранів з бойовим досвідом. Понад 80% акторів — це діючі військові та ветерани Сил оборони України, які змогли точніше відтворити на екрані реалістичні бойові дії.

Головні ролі виконали Сергій Стрельников (позивний «Сова») та Денис Капустін (позивний «Сід»). Після зйомок обидва актори були мобілізовані до Збройних сил України. У фільмі також знялись українські військові командири Андрій Білецький, Василь Малюк і Кирило Буданов.

Довідково: «Кіллхаус» — український повнометражний тактичний екшн режисера Любомира Левицького, який вийшов у національний прокат 23 квітня 2026 року. За час показу стрічка зібрала понад 43 мільйони гривень.