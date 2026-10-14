Культурологиня Львівщини очолила рейтинг заробітних плат у вересні, отримавши понад 80 тисяч гривень

Директорка департаменту культури Львівської ОВА Ірина Гаврилюк отримала у вересні зарплату понад 85 тисяч гривень.

Інформацію надали у Львівській ОВА у відповідь на офіційний запит.

За вересень 2023 року Ірині Гаврилюк нарахували заробітну плату у розмірі 85 623,79 грн.

Загальна сума зарплати складалась із таких складових:

посадовий оклад – 50 610,95 грн;

надбавка за ранг – 668,18 грн;

надбавка за вислугу років – 15 183,29 грн;

премія за вересень – 12 652,74 грн;

відпускні – 6 375,21 грн;

індексація – 133,42 грн.

З цих грошей вона сплатила податки й відрахування на суму 19 693,47 грн. Чистий дохід становив 65 930,32 грн.

Для порівняння, у серпні поточного року її заробіток становив 69 тисяч гривень.

Ірина Гаврилюк очолює департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА з квітня 2020 року. Раніше, з 2017 року, вона працювала заступницею директора департаменту та начальницею управління культури.

У Львівській ОВА вона працює з 2007 року. Перед цим очолювала музичне відділення Навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору “Левеня”, була регенткою хору Львівської духовної семінарії та викладала музику у середній школі № 99 Львова.