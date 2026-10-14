15 жовтня у Львові прогнозують грозу з сильними поривами вітру основні заходи безпеки

Синоптики попереджають львів’ян про несприятливі погодні умови 15 жовтня. У місті очікується гроза з поривчастим вітром.

У зв’язку з цим міська влада нагадує правила безпеки, щоб мінімізувати ризики для мешканців під час грозової активності.

Перебуваючи вдома, необхідно зачинити всі вікна й двері. Рекомендують відключити електроприлади від мережі, щоб уникнути ураження електричним розрядом. Це також стосується мобільних телефонів — розмови по телефону в грозу становлять небезпеку через можливі блискавки.

Якщо ви опинилися на відкритій місцевості, не можна ховатися під деревами. Вони приваблюють блискавки і під час поривів вітру можуть падати великі гілки, які завдають травм. Тримайтесь подалі від металевих огорож, рекламних конструкцій та опор ліній електропередач. Якщо у вас є парасолька, не розкривайте її, адже металевий каркас може стати провідником блискавки.

Міська влада закликає одразу повідомляти про надзвичайні ситуації за номером Гарячої лінії 15-80. Також звернення можна надсилати через Facebook-групу “Гаряча лінія 1580”, мобільний додаток “Львів 1580” (для Android та iOS), офіційний портал 1580.lviv.ua або Telegram-бот Lviv1580bot.