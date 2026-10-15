Учні 10 класу у Львові опановують підприємництво через практичні приклади з реального бізнесу

У львівських школах для десятикласників почали викладати новий курс — “Підприємництво та інновації”. Цей предмет є логічним продовженням попередніх уроків, у яких учні 8-9 класів вивчали фінансову грамотність та брали участь у проєкті “Шкільні соціальні підприємства”.

У департаменті освіти та культури Львівської міськради пояснюють, що новий курс істотно відрізняється від звичних схем навчання. Замість теорії учні розглядають реальні історії успіху — приклади створення компаній, розвиток бізнес-ідей і появу інновацій, які впливали на суспільство.

## Експериментальний курс розробляли впродовж літа

Олеся Мандзюк, заступниця керівника департаменту освіти і культури, керівниця управління розвитку освіти, розповіла, що курс створили як унікальний експериментальний проєкт, якого раніше не було в Україні. Він базується не на сухих теоретичних знаннях, а на практичних кейсах про створення бізнесу та соціальні трансформації.

Вона наголосила: відбудова після війни поставить перед молоддю великий виклик. Саме їм доведеться брати на себе відповідальність за відновлення країни. Для цього потрібно розвивати креативне мислення та інноваційні підходи. Школа має стати середовищем, що відкриває нові горизонти для учнів.

Над курсом працювали все літо — педагоги випробовували різні моделі навчання й розробляли методичний посібник. У серпні провели тижневе навчання вчителів, а з 1 вересня курс почали викладати у профільних ліцеях для десятикласників.

## Головна мета — навчити думати й висловлювати думку

Наталія, вчителька підприємництва ліцею “Оріана”, відзначає особливості курсу: тут немає оцінки лише за знання вивченого матеріалу. Головне — вміння мислити, аргументувати свою позицію, аналізувати ситуації та переконливо висловлювати думку. Це особливо важливо, адже багато учнів побоюються публічних виступів.

Педагогиня вважає, що курс допоможе учням зрозуміти значення підприємництва у відновленні економіки після війни. Для школярів це також можливість вести активні дискусії та обмінюватися думками.

Учениця 10-Б класу Анастасія Гаринчук порівнює курс із європейськими освітніми практиками. Вона підкреслює, що предмет розвиває не лише індивідуальний аналіз, а й командний пошук рішень, що надзвичайно важливо у бізнесі й професійній діяльності. Дівчина наголошує на ролі комунікації та спільної роботи для досягнення цілей.

## Учні вже створюють власні проєкти

У департаменті освіти та культури зазначають, що курс не лише пояснює принципи підприємництва, а й розвиває навички, які допоможуть у подальшому навчанні й кар’єрі, а також реалізації власних бізнес-ідей.

Остап, один із учнів, розповів, що предмет дуже цікавий, хоча він і сам активно вивчає багато матеріалів. Він впевнений, що отримані знання стануть у пригоді для розвитку власної справи та ефективного управління фінансами.

Наразі Остап займається створенням агенції, яка обслуговуватиме великі компанії з асортиментом товарів від тисячі до 15 тисяч найменувань. Хоча існують автоматизовані платформи, наприклад Prom, процес завантаження продукції потребує багато часу. Агенція Остапа планує взяти цю працю на себе, звільняючи компанії від рутинних завдань і допомагаючи їм шукати нові ніші.

Таким чином вигоду отримують обидві сторони: клієнти розвивають бізнес, а агенція нарощує обсяги діяльності.

## Підприємницьке мислення потрібно кожному

Ніка Вікнянський, підприємець, викладач і автор методичного посібника курсу, який також проводив навчання для вчителів, вважає, що не всі стануть підприємцями, але кожен повинен розуміти базові економічні процеси.

Він наголосив, що сьогодні критично важливо мати підприємницьке мислення та відповідну культуру. Це допомагає адаптуватися до сучасних викликів через розуміння ключових концепцій — створення цінності для клієнта і лідерства. Навіть якщо не плануєш бути підприємцем, варто орієнтуватися у складних економічних процесах.

Варто зазначити, що кожне шкільне соціальне підприємство офіційно зареєстроване як неприбуткова організація, згідно з чинним законодавством. Вони мають власні банківські рахунки для отримання коштів.

## Частина масштабної освітньої стратегії

Нещодавно у Львові презентували Стратегію розвитку освіти до 2030 року. Цей документ виокремлює п’ять пріоритетів: створення інклюзивного середовища, підтримка освіти й кар’єрної реалізації молоді, ментального здоров’я, безпеки та стійкості освітньої системи, а також її подальшого розвитку. У межах стратегії передбачено масштабування практики шкільного соціального підприємництва та вдосконалення курсу “Підприємництво та інновації”.